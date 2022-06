Gas-Deal, Lawrow-Besuch: Hat sich Serbien für Russland entschieden?

Was denn nun?

Nur einen Tag nach dem Telefonat sickerte in den serbischen Medien die Nachricht durch, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow Belgrad am 7. Juni einen offiziellen Besuch abstatten wird. Das neue Gas-Abkommen und der Lawrow-Besuch lassen die Balkanmedien grübeln: Welchen Kurs steuert Serbien nun eigentlich an?

Anfang Mai erklärte Vučić in einer Ansprache an sein Volk an, dass Serbien "für einen Platz in der europäischen Familie kämpfen" werde. "Serbien wird auf dem europäischen Weg stärker sein", betonte er und kritisierte Putin für seinen Kosovo-Sager.

Nach dem "guten Telefonat" stellt sich die Frage, wie diese starke wirtschaftlich-diplomatische Präsenz Russlands in Serbien zu interpretieren sei. Und, was noch wichtiger ist, ob Serbien, vielleicht noch inoffiziell, eine Seite im Streit zwischen Russland und dem Westen bezogen hat?