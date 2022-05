"Inakzeptabel": Kritik an Lawrow-Besuch in Belgrad

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird Belgrad am 7. Juni einen offiziellen Besuch abstatten. Entsprechende Berichte der serbischen Medien hat die russische Staatsführung gegenüber der Nachrichtenagentur Sputnik bestätigt. Mit dem serbischen Staatsoberhaupt Aleksandar Vučić wolle Lawrow über die aktuellen Themen reden, sowohl über die Situation in der Ukraine als auch über die Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Der Besuch Lawrows stößt in Serbien nicht nur auf Verständnis. So hat die "Bewegung der freien Bürger" (Pokret slobodnih građana - PSG) diesen scharf kritisiert. Es sei "inakzeptabel", dass in Zeiten der militärischen Aggression dieses Landes auf dem ukrainischen Territorium Minister Lawrow feierlich in Belgrad empfangen wird. Serbien sei auf diese Weise neben Belarus das einzige Land in Europa ist, in dem hohe russische Beamte mit Ehren behandelt werden.