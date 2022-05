Vučić: "Wir werden Unpopuläres tun - den europäischen Weg gehen"

Sieben Tage lang hat Aleksandar Vučić sein Volk zappeln lassen. Bereits am vergangenen Freitag wollte der serbische Präsident ausführlich über "all die großen Probleme" sprechen. Die Menschen in Serbien waren vorgewarnt: Wenn ihr Präsident eine detaillierte Ansprache ankündigt, dann sollte man Popcorn und ausreichend Softdrinks bereithalten.

Auch an diesem Freitagabend sollte es nicht anders sein. Über zehn Punkte wolle er reden, sagte Vučić kurz nach 18 Uhr im Palast Serbiens. Eine halbe Stunde danach war er erst beim dritten Punkt angelangt. Doch, Hand aufs Herz, die ersten beiden Punkte hatten es sich, sprach der 52-Jährige dabei über die EU, Wladimir Putin und den Kosovo.

"Der Weg Serbiens" lautete der erste Punkt. Obwohl es heutzutage in Serbien unpopulär sei und laut neuesten Umfragen 44 Prozent der Bevölkerung gegen den EU-Beitritt, wolle sich Vučić der öffentlichen Meinung nicht beugen. "Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören, nicht der öffentlichen Meinung zu schmeicheln, sondern das zu tun, was im Interesse des Staates liegt. Serbien wird auf dem europäischen Weg stärker sein", betonte er. Die Handelskooperation mit der EU betrage mehr als 60 Prozent. "Die meisten Investitionen kommen aus der EU". Deshalb wolle Serbien "für einen Platz in der europäischen Familie kämpfen".