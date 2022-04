"Russische Invasion": Warum immer mehr Russen Zuflucht in Serbien suchen

Die serbische Metropole kenne er seit einem Orchester-Gastspiel, begründet der Musiker seine Entscheidung. Zudem würden er und seine Landsleute in dem größten Nachfolgestaat Jugoslawiens kein Visum für die Einreise nötig haben. Obendrauf fliegt die staatliche Fluggesellschaft Air Serbia immer noch Moskau und eben Sankt Petersburg an.

In diesen Zeiten ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Der EU-Beitrittskandidat versucht bekanntlich einen Spagat zwischen dem Westen und dem befreundeten Russland zu schaffen und trägt deshalb auch keine EU-Sanktionen gegen das Land, das bei fast allen in Ungnade gefallen ist.

"Okkupieren die Russen Belgrad und Novi Sad?"

Sergej ist einer von 20.000 bis 30.000 Russen - so lauten zumindest Medienschätzungen -, die seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine in Serbien Zuflucht gefunden haben. Laut der Frankfurter Rundschau seien die meisten von ihnen Gegner der Politik Putins - und oft hoch qualifiziert. Zuletzt hatte das Portal N1 berichtet, dass seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine in Serbien 288 Unternehmen gegründet worden seien. Die meisten davon seien in der IT-Branche angesiedelt. Man erwarte, dass weitere Unternehmen dazukommen werden.

"Viele Russen eröffnen nun ein Konto bei uns", verriet eine Angestellte einer Raiffeisenbank-Filiale im Zentrum Belgrads, in dem Russisch immer mehr zu hören sei, dem deutschen Blatt. Neben Istanbul, dem armenischen Eriwan und dem georgischen Tiflis würde Belgrad mittlerweile zu den Top-Adressen der russischen Einwanderer zählen.