Seit dem 24. Februar, dem Tag, an dem der Krieg in der Ukraine begann, haben die Russen in Serbien 288 Unternehmen gegründet. In demselben Zeitraum registrierte man in dem Balkan-Staat sechs Unternehmen, deren Eigentümer ukrainische Staatsbürger sind, berichtete das Portal N1.



Gleichzeitig wurden zehn russische und drei ukrainische Unternehmen aus dem Register gelöscht. Dies wurde N1 von der Agentur für wirtschaftliche Register bestätigt, heißt es.



Die neu gegründeten russischen Unternehmen seien hauptsächlich im IT-Bereich, nicht spezialisierten Großhandel und Consulting anzusiedeln. Die Unternehmen russischer Eigentümer, die geschlossen wurden, waren in den Bereichen Gastronomie, Bauwesen, Architektur, Herstellung von Fahrzeugreifen, aber auch Friseur- und Kosmetikdienstleistungen sowie künstlerischem Schaffen tätig.

Die neu gegründeten ukrainischen Unternehmen wurden im Bereich Beratung, Catering und Verkehr registriert, während unter den geschlossenen Unternehmen eine Werbeagentur, der Handel mit chemischen Produkten sowie ein mobiles Catering-Unternehmen waren.