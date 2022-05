Scholz' Versuch gescheitert: Keine Annäherung zwischen Serbien und Kosovo

Differenzen

Noch vor dem Treffen am Abend hatte Vučić eine Annäherung mit dem Nachbarland in Aussicht gestellt. Er werde alles geben, um einen Kompromiss zu erreichen, hatte er nach dem Treffen mit Scholz versichert. Scholz betonte, Fortschritte in dieser Frage seien von "enormer Bedeutung" für die angepeilte EU-Mitgliedschaft beider Länder. "Alle offenen Fragen müssen in diesem Dialog geklärt werden."

Scholz mahnte eine Aussöhnung Serbiens und dem von Serbien als abtrünnige Provinz betrachteten Kosovo an. Dies gilt als eine Voraussetzung für einen EU-Beitritt. Allerdings zeigten sich bereits in den Pressekonferenzen am Nachmittag Differenzen. So kündigte Kurti an, dass der Kosovo die Aufnahme im Europarat beantragen werde. Vučić wurde daraufhin gefragt, ob Serbien dann austreten wolle. Eine Aufnahme des Kosovo in internationale Organisationen gilt als unsicher, weil etliche EU-Staaten die Unabhängigkeit des Landes, anders als Deutschland, nicht anerkannt haben. Umstritten ist vor allem der Norden des Kosovo, wo eine serbische Minderheit lebt.