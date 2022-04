"Dua Lipa und Rita Ora wären im Kosovo keine Weltstars geworden"

Wie stehen Sie den beiden gegenüber? Was ist Ihre fachliche Einschätzung?

Ich höre sie auch gerne, weil mich eines total interessiert: "Was ist dran an der Musik dieser jungen Frauen, die auf der ganzen Welt so gut ankommen?" Pop ist eben Pop, die Frauen sind bildhübsch, tolle Performerinen und singen gut. Ich persönlich mag die Stimme von Rita Ora mehr. Ich finde, sie hat eine spannendere Stimme. Bebe Rexha mag ich ebenso, weil sie selber komponiert und für andere Stars Lieder schreibt.

Wie ist das zu erklären, dass derzeit eine ganze Reihe an kosovarischstämmigen Stars am Popstar-Himmel mitmischen?

Ich werde tatsächlich ständig gefragt, wie es dazu kam, dass in so kurzer Zeit mit Rita Ora, Dua Lipa und Bebe Rexha gleich drei junge Damen mit Kosovo-Wurzeln nach ganz oben kamen. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass diese Kids nicht am Kosovo, sondern in England und den USA geboren wurden bzw. dort aufwuchsen. Diese Länder haben einfach eine viel längere und größere Popgeschichte als wir hier in diesem Teil Europas. Und ja, die Mädchen hatten das Glück, in diesen Ländern auf die Welt gekommen zu sein. Wir sind zwar ein talentiertes Volk, das Talent wird aber aufgrund von mehr Möglichkeiten eher im Ausland erkannt und gefördert.