Wie Mario Dujaković zur Stimme der Migranten in der Pandemie wurde

Was hat sich in den vergangenen Jahren in punkto Teilhabe und Perspektive auf migrantische Themen in den österreichischen Medien verbessert?

Ich finde es sehr gut, dass es in österreichischen Medien – das gilt aber auch für Presseabteilungen und Agenturen genauso – mittlerweile ein Bewusstsein oder zumindest eine Art Bauchgefühl gibt, dass „etwas fehlt“. Bisher war es mehr Unverständnis und Beleidigt-Sein, wenn man auf strukturelle Mängel in dem Bereich hingewiesen hat. Da bewegt sich gerade viel, habe ich das Gefühl. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Enkelkinder der GastarbeiterInnen vermehrt auf den Zug des sozialen Aufstiegs aufspringen. Viele studieren mittlerweile und damit öffnen sich eben auch Türen. Das braucht seine Zeit und geht freilich über mehrere Generationen. Das spürt man an allen Ecken und Enden unserer Gesellschaft. Ob es tatsächlich gescheit ist, „migrantische“ RedakteurInnen für „migrantische“ Themen abzustellen, weiß ich nicht. Für mich fühlt sich das dann wieder so an, als wäre es etwas Separates wie eine eigene Musikrichtung anstatt das, was es im echten Leben immer schon war: Querschnittsmaterie.



Menschen aus vielen Ländern wandern aus unterschiedlichen Gründen nach Österreich ein. Gibt es aus Ihrer Sicht Gruppen, die sich in der Öffentlichkeit besser etabliert haben?

Das spricht jetzt der Pessimist aus mir: Nein. Man kann sich als Person mit fremdem Namen so hart anstrengen, wie man will, es wird maximal für 99 Prozent Etablierung reichen. Das verbleibende Prozent wird – gerade in politischen Debatten – zum Teil sehr schirch ausgeschlachtet. Darum hat die Antwort auf diese Frage immer eine gewisse Saisonalität. Hetze geht selten pauschal gegen alle MigrantInnen an und für sich, sondern immer nur gegen bestimmte Teilgruppen. Bei Türkis und Blau waren das TschetschenInnen und AfghanInnen. Früher waren es NigerianerInnen und AlbanerInnen. Davor TürkInnen und Menschen aus Ex-Jugoslawien. Das Traurige und gleichzeitig auch Verständliche dabei ist, dass die „nicht-saisonalen“ Gruppen einfach froh sind, wenn der jeweils aktuelle Kelch an ihnen vorübergeht. Dabei wäre das doch etwas, was wir allen Menschen hier zugestehen könnten: Dass sie in Ruhe arbeiten und leben können.