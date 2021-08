Jad Turjman: "In Österreich wird sehr wenig über Emotionen gesprochen"

Bist du auf Vorurteile gestoßen?

Vorurteile sind gang und gäbe. Und eigentlich auch das Schlimmste. Das ständige Bemühen, den Vorurteilen zu widersprechen, war zermürbend. Wenn man in so eine Rolle kommt, ist man einfach nicht mehr authentisch. Wenn man ständig damit konfrontiert ist, bekommt man irgendwann auch das Gefühl, dass man minderwertig ist. Wie kürzlich beim Mordfall von Leonie. Da würden auch alle Afghanen diffamiert. Man fühlt sich fremd, weil man als fremd angesehen wird. Das Gefühl der Fremdheit wird ja vom gegenüber ausgelöst.

Wie geht man damit um?

Es ist sehr schwierig. Ich habe das Privileg, auf der Bühne sagen zu können, was ich will. Da bin ich auch oft sehr provokant. Das ist für mich eine Art Ausgleich, weil ich da so sein kann, wie ich bin. Das ist ein Weg. So auch auf der Straße sein zu können, wäre aber auch wichtig. Ich merke immer wieder, dass ich schief angeschaut werde, wenn ich z.B. abends etwas unternehme. Und den Menschen irgendwie nonverbal zu kommunizieren, dass man nicht so ist, wie sie es sich gerade denken, ist sehr anstrengend.

Was fandest du an Österreich ungewöhnlich?

Ich war vom Alkoholkonsum sehr überrascht. Auch in Syrien wird zwar Alkohol konsumiert, und ich wusste auch, dass man davon betrunken werden kann, aber „Alkoholleichen“ waren für mich neu. Das war für mich ein Kulturschock. Ich habe nicht verstanden, wieso man so übertreibt. Ich fand es auch komisch, dass man nicht unangekündigt bei Freunden auftauchen kann. Hier gelten schon andere soziale Grenzen. Wobei ich mittlerweile auch so bin. Als letztens ein Freund spontan bei mir auftauchte, habe ich mich selber ertappt, dass ich mich darüber aufgeregt habe. Da dachte ich dann auch: Jetzt bin ich hier angekommen.