Aleksandar Petrović: Satt von der Rolle des bösen Ausländers

Sie haben anscheinend darin etwas Positives gefunden.

Definitiv! Das einzige, was ich als Kind nicht verstehen konnte, ist, warum die so komisch mit meinen Eltern redeten. Dieses "gibst du, machst du, hast du". Auch später in der Jugendzeit war das Jugo-Dasein immer ein Vorteil. Egal wohin du gehst, es gibt überall Jugos. Und man erkennt sich auch irgendwie, ob am Aussehen, Akzent ... Dann dropst du das und kriegst in der Kantine gleich die doppelte Portion Püree, zwei Fleischlaberl statt eines.

Wie ist denn Ihr Serbisch? Würden Sie sich eine Rolle in einem serbischen Film zutrauen?

Seit dem meine Eltern nicht mehr leben, verliere ich zunehmend meinen Wortschatz. Ich denke aber, dass ich ihn wiedererlangen könnte, würde ich ein halbes Jahr in Serbien verbringen. Damals waren in meiner Volksschule in den drei Klassen sicherlich zehn, zwölf Jugos. Unsere ganzen Jugo-Eltern haben sich organisiert und die Direktorin gefragt, ob uns in der Religionsstunde, in der wir alle nichts zu tun hatten, eine Lehrerin auf Serbokroatisch unterrichten könnte. Ich habe tatsächlich in der Odoakergasse in Ottakring kyrillisch lesen und schreiben gelernt. Das war in den 1980ern. Dennoch redet man heute immer noch von bildungsfremden Schichten.