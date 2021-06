Regisseur Arman T. Riahi: "Die Gefängnisschule ist ein paradoxer Ort"

KURIER: Wie sind Sie auf das Thema Gefängnisschule gekommen?

Arman T. Riahi: Ich wollte für meine erste Kinodoku „Schwarzkopf“ (2011) mit jugendlichen Insassen reden. Ich hab dann im Gefängnis in der Josefstadt angerufen und wurde an die Gefängnisschule verwiesen. Es hat mich total überrascht, dass es so etwas gibt. Der damalige Lehrer, Wolfgang Riebniger, hat mich mit in die Klasse genommen. Jugendliche gehen normalerweise nicht so gerne in die Schule, in die Gefängnisschule sind die meisten aber sehr gerne gegangen, weil der Gefängnisalltag für sie sonst relativ trist ist. Es war das Gegenteil einer normalen Schule und hat ihnen ein Gefühl der Freiheit gegeben.

Wie haben die Jugendlichen darauf reagiert, als plötzlich ein Beobachter aufgetaucht ist?

Eigentlich haben mich die meisten ignoriert. Manche wollten wissen, was ich mache, und waren dann auch interessiert, als sie gehört haben, dass ich Filmemacher bin. Aber tendenziell sind die Jugendlichen dort mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, und dabei, zu verstehen, was mit ihnen passiert und wie sie weitermachen. Sie sind in dem Alter – 14, 15 – ja mitten in der Pubertät. Es ist komisch für sie, dass sie überhaupt im Gefängnis sind. Die Gefängnisschule ist ja auch ein paradoxer Ort: ein Ort, der dich eigentlich weiterbringen soll, innerhalb einer Institution, die dich komplett festbindet.