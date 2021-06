Diagonale: Ein Fake-Film über Sargnagel und ein Festival als Rastplatz

Drama mit Altenberger

Zuvor hatte ebenfalls in der Helmut-List-Halle das Drama „Me, We“ von David Clay Diaz Premiere. Anhand von vier Schicksalen erzählt sein Film, wie wir mit Migration und Asyl umgehen, wenn uns diese Themen nicht bloß auf dem Papier begegnen.

Verena Altenberger spielt die aus gutem Hause stammende Marie, die in Griechenland Flüchtlingen helfen will – und sich mit ihrem Drang, Gutes zu tun, selbst in Gefahr bringt. Im niederösterreichischen Nirgendwo will derweil der Jugendliche Marcel (Alexander Srtschin) einen Heimbringservice für junge Frauen starten, um sie vor angeblich zunehmenden Übergriffen durch Asylwerber zu schützen. Petra (Barbara Romaner) nimmt den 17-jährigen, aus Syrien stammenden Mohammed (Mehdi Meskar) bei sich auf, was jedoch nicht lange gut geht und der sonst stets ruhige Flüchtlingsheimleiter Gerald (Lukas Miko) schmeißt bei Aba (Wonderful Idowu) die Nerven weg.

Die Protagonisten präsentieren sich dabei nicht von ihrer besten Seite, stellen unabhängig von ihren Absichten das „Me“ meist vor das „We“ – am Ende zeigt sich der Film aber dennoch optimistisch.