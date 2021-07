Rapper und Flüchtlingshelfer Kid Pex: "Europa lebt eine Lüge"

Hat die EU in dieser Hinsicht versagt?

Auf jeden Fall. Dieses jahrelang aufgebaute Bild einer großen Länderunion, die für Menschenrechte steht, ist inzwischen nicht mehr als eine Farce, eine Lüge die Europa lebt. Ihr wahres Gesicht hat die EU aber bereits in den 90ern in Bosnien gezeigt, wo sie in einer zuschauenden Rolle “glänzte”.

Die Medien berichten von sich anbahnenden Flüchtlingsströmen Richtung Europa. Kannst du uns aus erster Hand sagen, ob wir dem Glauben schenken können?

Mit der Klima-Flucht könnte die Zahl der Flüchtenden gewiss steigen. Andererseits sind das lächerliche Zahlen, über die wir derzeit reden. Im Moment halten sich in Bosnien nicht mehr als 10.000 Flüchtlinge auf, diese Zahl ist in den vergangenen Jahren stets stabil gewesen. Auf Lesbos halten sich 13.000 Menschen auf. Das ist für die EU ein Klacks. Das ist lächerlich. Wie sagte es Michael Häupl doch einst: “Die könnten wir in Ottakring unterbringen!”

Rufen wir etwa nur eine neue Gefahr für die Menschheit herbei?

Definitiv. Das Ganze ist auf die falsche Art und Weise aufgeblasen. Da wird uns ein Geschichtl aufgedrückt, es geht da wie immer um dieses Angstschnüren. Diese armen Menschen werden zu Unrecht von der Politik dämonisiert. Dabei habe ich bei meiner Flüchtlingsarbeit in Bosnien so viele coole und gebildete Menschen kennengelernt: Ein junges IT-Genie aus Marokko, dessen Traum ein Job bei Microsoft ist und der uns nun in unserem Büro im Flüchtlingslager computertechnisch unterstützt oder einen Künstler aus Afghanistan, dem wir Spraydosen besorgt haben, mit denen er dem tristen Alltag ein neues Leben eingehaucht hat.