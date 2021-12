“Alle mit Migrationsgeschichte, die in Österreich leben, sind wütend”

Als homosexuelle Frau mit Migrationshintergrund kommen bei dir viele Faktoren zusammen. Kriegst du das oft zu spüren?

Bei rassistischen Personen bist du die Ausländerin. Bei anderen Gruppen geht es gar nicht, dass du homosexuell bist. Viele glauben, dass ich nicht in die Türkei kann, weil ich lesbisch bin. Oder dass es an der Nationalität liegt, dass es meine Großeltern nicht wissen. Als wären Christen und der Westen immer so aufgeklärt. Aber es liegt nicht an der Herkunft. Das liegt generell an der Homophobie. Gerade in der Flüchtlingsdebatte kommt dann oft das Argument: Gerade du solltest nicht dafür sein. Wenn es nach denen geht, würden sie dich umbringen. Aber darum geht es nicht. Sie wollen doch selber weg von dort.

Hat man es als homosexuelle Person in der migrantischen Community schwieriger?

Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Damit kommt dann wieder die Annahme einher, dass migrantische Menschen nicht tolerant sein können, was aber falsch ist. Und ich kann eben auch nur von meinen Erfahrungen sprechen. Meine muslimischen Freundinnen haben sich damals von mir abgewendet. Meine österreichische Freundin nicht. Aber ich bin auch schon von Österreichern angefeindet worden. Man darf auch nicht vergessen, dass in 69 Ländern für Homosexualität die Todesstrafe droht. Und wenn man in einem dieser Länder aufwächst, ist es - auch wenn das natürlich keine Entschuldigung - schwierig aus diesen Strukturen herauszukommen. In Ungarn oder Polen zum Beispiel.

Oder der Türkei?

Ja. In der Türkei ist meine Sexualität auch nicht willkommen. Die Pride wird jedes Jahr von Polizisten geräumt. Die Leute werden zusammengeschlagen. Natürlich erwarte ich nicht, dass ich in der Türkei am Strand und mit meiner Freundin kuscheln kann. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das überall in Österreich möglich. Seit zwei Jahren dürfen gleichgeschlechtliche Paare hier heiraten. Ich finde schön, dass man so stolz darauf ist. In Ländern wie Spanien geht das seit 2005.