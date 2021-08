„Diversität spiegelt sich oft nur im ganz unteren Bereich wider“

Sieht man die Auswirkungen davon heute noch?

Man sieht von den Gruppen, die in den 70er, 80er und 90er Jahren gekommen sind, dass der Beschäftigungsanteil der Frauen viel niedriger ist als jener der Österreicherinnen ohne Migrationshintergrund oder der Frauen aus EU-Ländern. Diese Frauen leben es hier den eigenen Töchtern und Söhnen vor. Die finden sich in einer Arbeit besser zurecht als Kinder einer Mutter, die nicht beschäftigt war.

Inwieweit spielt Diskriminierung für Frauen mit Migrationshintergrund bei der Arbeit eine Rolle?

Es gibt Studienergebnisse, die ganz deutlich zeigen, dass jene Menschen mit sichtbaren Merkmalen, wie der Hautfarbe, einem Kopftuch oder Akzent viel häufiger angeben, von Diskriminierung betroffen zu sein. Und deshalb sind Betriebe auch in der Verantwortung, einerseits Strukturen zu schaffen, die Diskriminierung erst gar nicht zulassen und andererseits wäre es auch wichtig eine klare Position gegen Diskriminierung zu beziehen. Das erwarte ich mir auch von der Politik.

In Deutschland gab es kürzlich zwei Fälle, wo der EuGH entschieden hat, dass der Arbeitgeber das Kopftuch verbieten darf. Ist das hilfreich für die Integration und Selbstbestimmung der Frauen?

Jeder Mensch sollte als Mensch aufgrund seiner Qualifikationen bewertet werden und nicht aufgrund dessen, was er oder sie trägt. Die feministische Bewegung hat lange dafür gekämpft, dass Frauen selbst entscheiden können, was sie tragen. Insofern finde ich es total kontraproduktiv, diese Gruppe von Frauen kritisch zu beäugen. Das Kopftuch ist in den letzten Jahren ganz stark in den Fokus der Politik gekommen. Die rechten Parteien versuchen mit dieser Thematik und die Art wie diese geführt wird ihre Interessen durchzusetzen. Nämlich von den tatsächlich bestehenden Benachteiligungen zwischen Männern und Frauen abzulenken und auf Stimmenfang zu gehen. Es sind wieder die Frauen, die dafür büßen und es ist eben wieder der Körper der Frau, der instrumentalisiert wird, über den bestimmt wird. Und so viele Frauen tragen nicht mal ein Kopftuch. Es wird der Anschein erweckt, als ob alle Frauen, die einen islamischen Glauben haben, auch Kopftuch tragen. Zudem ist es total islamfeindlich. Wenn eine Frau entscheidet, sie trägt das Kopftuch, dann ist das ihre Entscheidung. In so gut wie allen Berufen hätte es eigentlich gar keine Relevanz. Diese ganze Diskussion hat der Integrations- aber auch Gleichstellungspolitik insgesamt wirklich geschadet.

Kürzlich hat das AMS einen Report herausgebracht, wonach die Hälfte der 2015 in Österreich gekommen Flüchtlinge mittlerweile einen Job hat. Sehen Sie das als Erfolg?

Es dauert tatsächlich viele Jahre, bis Menschen, die geflüchtet sind, es in den Arbeitsmarkt schaffen und die deutsche Sprache lernen. In Wien haben wir es ein bisschen einfacher, da können die Menschen auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Kurs-Institut fahren. In Wien ist auch die Kinderbetreuung ein bisschen einfacher. Aber das ist nicht überall so. In vielen Bundesländern haben wir große Mobilitätsprobleme. Viele schaffen es dann einfach nicht von A nach B. Zudem ist die Kinderbetreuung in vielen Bundesländern sehr schwierig. Aber allgemein finde ich die Zahlen nicht so schlecht.