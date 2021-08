Mehr als die Hälfte der 2015 nach Österreich Geflüchteten haben am Arbeitsmarkt Fuß gefasst. 9.500 Personen, die 2015 in Österreich Asyl oder subsidiären Schutz erhalten haben, haben sich bis Mitte 2016 beim AMS gemeldet. Davon waren 4.900 bis Ende Juni in Beschäftigung. Ein kleiner Bruchteil davon (knapp 460) ist selbstständig oder arbeitet in einem geförderten Arbeitsplatz.

Der Chef des AMS, Johannes Kopf, erklärte am Montag in der "ZiB2", warum diese Zahl ein Erfolg ist.

De facto nur ein Viertel weg

Alle werde man nicht in den Arbeitsmarkt integrieren können, erklärt der AMS-Chef. "Hundert Prozent kann man nie erreichen." Und: "50 Prozent ist im internationalen Vergleich ein gut gelungenes Ziel."