Hälfte der Geflüchteten von 2015 in Beschäftigung

Ende Juli 2021 sind in Österreich 31.699 Menschen mit Asylstatus oder subsidiärem Schutz arbeitslos gemeldet oder in Schulung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um 2.267 oder 6,7 Prozent. Diese Statistik erfasst nicht alle Geflüchteten, sondern nur jene, die in der Zeit seit 2015 vom Arbeitsmarktservice (AMS) betreut wurden.

Aus einer Kontrollgruppe von etwa 9.500 Geflüchteten, die im Jahr 2015 nach Österreich gekommen sind, sind mit Ende Juli 51 Prozent in Beschäftigung. 22 Prozent sind arbeitslos oder suchen eine Lehrstelle, acht Prozent sind in Schulung. Ein knappes Fünftel steht dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung – etwa, weil sie Kinderbetreuungsgeld beziehen oder mitversichert sind.

„Eigentlich haben wir das Erreichen der 50%-Marke für die Kontrollgruppe 1 schon für 2020 erwartet, Covid-19 machte uns jedoch auch hier einen Strich durch die Rechnung. Nun konnte dieses symbolische Zwischenziel endlich erreicht werden“, so AMS-Vorstand Johannes Kopf.