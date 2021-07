Erreichen Corona-Infos migrantische Communities?

Viele arabische und afghanische Teilnehmer/innen berichteten etwa von großen Schwierigkeiten, mit der Mehrheitsgesellschaft in Kontakt zu treten. Diese wären zwar bereits vor der Pandemie gegeben gewesen, hätten sich durch Corona aber noch drastisch verschärft. „In Bezug auf Österreicher und andere Nationalitäten gibt es eine große Gruppe von ihnen, die nicht gerne mit uns in Kontakt treten, mit oder ohne Corona. Wir haben vor Corona viel versucht, um mit Österreichern in Kontakt zu treten, auch um die Sprache zu lernen, und man konnte spüren, dass sie das Ablehnen. Mit Corona wurde es schlimmer, weil sie Angst vor dem Virus haben“, sagt ein Mann mit afghanischen Migrationshintergrund.

Von den befragten Personen mit BKS-Hintergrund wurde zudem wahrgenommene Ablehnung durch Politiker/innen thematisiert. Die im Sommer 2020 über die Medien transportierten Schuldzuweisungen („das Virus reist mit dem Auto ein“) wurden so interpretiert, dass damit vor allem jene Menschen gemeint waren, die zu Familienbesuchen in die Heimat gefahren sind, aber nicht Touristen. "Die Adressierung von Österreicher/inne/n (vor allem in Pressekonferenzen) führte dazu, dass sich Menschen mit anderen Nationalitäten, unabhängig von der Aufenthaltsdauer und dem Aufenthaltsstatus, als nicht zugehörig fühlten. Das führte bei manchen Teilnehmerinnen zu der Wahrnehmung, dass die verkündeten Regeln nicht für die gesamte Bevölkerung gelten, bzw. zu Enttäuschung", heißt es in der Studie.