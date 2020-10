Studie: Corona trifft Migranten gesundheitlich und ökonomisch härter

"Welchen Einfluss hat die COVID-19-Pandemie auf Immigranten und deren Kinder?": Dieser Frage ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einer aktuellen Studie nachgegangen. In den OECD-Staaten stellen Immigranten und Nachwuchse mittlerweile ein Fünftel der Bewohner. Die Integration sei insgesamt besser geworden, heißt es im OECD-Bericht.

Abgesehen von der Türkei und Kolumbien seien Immigranten in den vergangenen fünf Jahren insgesamt erfolgreicher dabei geworden, einen Job zu finden und diesen auch zu behalten. Doch: Die Lücke zu den gebürtigen Staatsbürgern sei immer noch enorm. Und der "Forstschritt wird nun durch die Pandemie gefährdet". Die Schlüsselerkenntnisse zeichnen ein relativ klares Bild.

Doppelt so hohes Infektionsrisiko

Demnach sind Migranten in den 37 Mitgliedsstaaten der OECD einem doppelt so hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, wie gebürtige Staatsbürger. Das zeige die Hospitalisierungsrate. Bisherige Studien haben nahegelegt, dass Armut mit höheren Infektionsraten korreliert. Im OECD-Schnitt leben 30 Prozent der Immigranten und "nur" 20 Prozent der Einheimischen in relativer Armut.

Eine höhere Armutsrate, Leben in überfüllten Gebäuden und Asylheimen sowie Jobs, in denen "Social Distancing" schwieriger ist, identifziert die OECD als Grundprobleme. "Immigranten befinden sich am Arbeitsmarkt potenziell in einer verletzlicheren Position, da sie generell in weniger stabilen Anstellungsverhältnissen und einem weniger langen Dienstverhältnis stehen", heißt es. Im Ausland geborene Menschen seien etwa in Irland, südeuropäischen Staaten, aber auch Österreich doppelt so stark von Corona-Arbeitslosigkeit betroffen, wie im Inland geborene Personen.