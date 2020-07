Corona: Warum Latinos und Schwarze besonders betroffen sind

Dass alles noch viel dramatischer ist, hat jetzt die New York Times (NYT) ermittelt. Dazu hat das Blatt die staatliche Seuchenschutzbehörde CDC auf Herausgabe der Daten von 1,5 Millionen der bisher 2,8 Mio. Corona-Fälle verklagt und 640.000 Fälle in rund 1.000 Landkreisen genauer in Augenschein genommen.

Sterblichkeit doppelt so hoch

Befund: Latinos und Schwarze aller Altersklassen erkranken landesweit dreimal häufiger an Corona als Weiße und sterben doppelt so häufig an den Folgen der Virus-Erkrankung. Die Diagnose erstreckt sich auf alle Landesteile, von der Großstadt bis in die dörfliche Gemeinschaft. Fächert man das Datenmaterial noch kleinteiliger auf, ergeben sich haarsträubende Befunde. Latinos und Schwarze, die an Corona starben, waren zu einem Viertel jünger als 60 Jahre. Bei Weißen lag der Anteil bei sechs Prozent. Die Behauptung, dass vor allem Vorerkrankungen wie Diabetes, Asthma und Fettleibigkeit bei Schwarzen wie Latinos für den tödlichen Ausgang verantwortlich seien, gerät ins Wanken.