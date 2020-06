Nächster toter Schwarzer: Statistik spricht eindeutige Sprache

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Wohnort der Opfer. Afroamerikaner leben besonders häufig an der Ostküste und im Süden der USA. Die Mehrheit ihrer Vorfahren kam im 17. Jahrhundert ins Land - als Sklaven. Die Farmen, auf denen sie zwangsbeschäftigt wurden, lagen hauptsächlich im Süden, in den US-Bundesstaaten Texas, Florida und Georgia. Die Sklaverei wurde in den USA zwar "bereits" 1875 abgeschafft, die sogenannte "Rassentrennung" bekanntlich allerdings erst 1964.

Gänzlich beseitigt sind diese Unterschiede allerdings noch lange nicht. In besagten Bundesstaaten werden Schwarze häufiger bei Polizeieinsätzen getötet, als an anderen Orten. Signifikant sind in diesem Zusammenhang ökonomische Faktoren. Afroamerikaner sind im Schnitt deutlich öfter von Arbeitslosigkeit betroffen, was die leicht höhere Kriminalitätsrate erklärt. Nur 23 Prozent der Afroamerikaner haben einen Hochschulabschluss, bei einem landesweiten Durchschnitt von 33 Prozent. Und obwohl Schwarze nur 13 Prozent der US-Bevölkerung stellen, sind 70 Prozent der Corona-Toten in den USA dunkelhäutig.