Warum Corona Minderheiten besonders stark trifft

Angehörige von Minderheiten leben zudem öfter auf engem Raum und in Mehr-Generationen-Haushalten zusammen, wie der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vizeadmiral Jerome Adams, erklärte. Das mache es ungleich schwieriger, soziale Distanz zu wahren oder Risikogruppen vor einem hochansteckenden Virus wie Sars-CoV-2 zu schützen.

"Arm und schwarz"

Hinzu kommt, dass Schwarze häufiger unter Diabetes, Herz- und Lungenerkrankungen litten, sagte Adams, der selbst Afroamerikaner ist. Die CDC führt Gesundheitsunterschiede unter anderem auf finanzielle und soziale Bedingungen zurück. Adams sagte, an seinem persönlichen Beispiel werde deutlich, was es bedeute, in Amerika „arm und schwarz aufzuwachsen“: Er habe Bluthochdruck, Asthma und eine Herzerkrankung. Das Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit Covid-19 sei für ihn und viele andere schwarze Amerikaner höher.

"Chancen-Unterschiede"

„Die heutigen Ungleichheiten mit Blick auf die Gesundheit ergeben sich direkt aus den gestrigen Wohlstands- und Chancenunterschieden“, schreibt Kolumnist Jamelle Bouie in der „ New York Times“. Der Journalist George Packer fasst es in der Zeitschrift „The Atlantic“ so: In reichen Städten gebe es eine Schicht global vernetzter Schreibtischarbeiter, „die von einer Klasse prekärer und unsichtbarer Arbeitskräfte abhängig sind“. „Das war die Landschaft, die das Virus angreifen konnte.“

Ähnlicher Befund in Großbritannien

Die US-Regierung hat einen Bericht in Aussicht gestellt, der aufschlüsseln soll, warum das Coronavirus Minderheiten so viel härter trifft als andere Amerikaner. Das Problem ist jedoch nicht US-spezifisch: In Großbritannien stellten Experten fest, dass Schwarze im Fall einer Corona-Infektion ein mehr als vierfach höheres Sterberisiko haben als Weiße.