Was Johnson in der Corona-Krise jetzt plant

Ganz zu Beginn wollte er nichts wissen von Schutzmaßnahmen und einem Lockdown in der Corona-Krise. Jetzt, nach einer heftigen, aber überstandenen Infektion mit dem Virus steht der britische Premier Boris Johnson mehr als andere europäische Regierungschefs massiv auf der Bremse, was Lockerungen anbelangt. Heute, Sonntag, will er den weiteren Fahrplan präsentieren, der sich – was bisher durchsickerte – durch eine drastische Abschottung nach außen und homöopathische Öffnungen nach innen auszeichnet.