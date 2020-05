Trauriger Rekord: Großbritannien führt nun Europas Todes-Statistik an

Großbritannien ist der neue europäische Spitzenreiter in der Todes-Statistik während der Coronakrise. Mit mehr als 32.300 Opfern lösten die Briten Italien in dieser "traurigen" Rangliste ab, weltweit verzeichnen damit nur die USA offiziell mehr durch oder mit Covid-19 verstorbene Personen. In den Vereinigten Staaten geht es bei knapp 1,2 Millionen Infizierten bereits in Richtung 70.000 Toten.

Aus einer am Dienstag veröffentlichten Statistik der britischen Behörde ONS geht hervor, dass die Lage in Pflegeheimen in Großbritannien besonders verheerend ist. Allein in England starben zwischen dem 10. April und dem 1. Mai fast 6.400 Pflegeheim-Bewohner an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Gleich 2.044 dieser Todesfälle wurden laut der Statistik in der letzten Aprilwoche vermeldet.