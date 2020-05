Horrorprognose in US-Wahlkampf: Bis zu 3.000 Corona-Tote pro Tag

Landkreise in Indiana, Nebraska oder Ohio haben pro Kopf längst mehr Corona-Fälle als New York City. Sollte sich das Virus in „rural America“ ausbreiten, so hatte Trumps Chefberater Anthony Fauci vor Wochen gesagt, drohe dem Gesundheitswesen eine Katastrophe. Hintergrund: Da, wo es ländlich ist, hat medizinische Infrastruktur immer schon gefehlt – oder ist weggespart worden. In finanzschwächeren Bundesstaaten ist zudem der Anteil von Menschen ohne Krankenversicherung höher. Sie gehen erfahrungsgemäß aus Angst vor hohen Einzelfallkosten seltener zum Arzt.

Zahlen-Glaubensstreit