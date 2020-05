Wahlkampf in der Corona-Krise: Trump hat noch nicht losgelegt

Dramatische Todeszahlen, noch dramatischere Arbeitslosenzahlen und ein Budgetdefizit, das schon vor der aktuellen Krise eskaliert war und jetzt ins Astronomische zu entschwinden droht: Ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen hat Donald Trump offensichtlich keine guten Karten. Die Wirtschaft, auf deren so lange ziemlich eindrucksvollen Kennzahlen der Präsident gelassen in Richtung November segeln wollte, ist durch Corona kollabiert.

Zurückgelassen hat sie vor allem jene Amerikaner, die sich ohnehin ohne jede Absicherung und mit einer bestenfalls rudimentären Krankenversicherung von Job zu Job hanteln. Menschen aus den Krisenregionen der USA, die ihn 2016 gegen alle Erwartungen zum Präsidenten machten. Nicht weil der New Yorker Milliardär konkrete Vorschläge hatte, wie er ihre Situation verbessern könne, sondern schlicht, weil er ihre Emotionen ansprach, weil er sie dort packte, wo sie am leichtesten zu kriegen waren: bei dem über Jahre und Jahrzehnte aufgestauten Gefühl, in einem Land, an das sie geglaubt hatten – Amerikaner tun das mehr als jede andere westliche Nation –, nichts mehr zu zählen.