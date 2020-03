Warum in Großbritannien jetzt auch Schnapsläden lebensnotwendig sind

Leergeräumte Regale

Das Ergebnis: Bald war in den Supermärkten kaum mehr Trinkbares zu kriegen. Daher griff die Regierung, die ja ihren Kurs in der Corona-Krise ohnehin ständig ändert, zu einer überraschenden Maßnahme. Die kleinen, meist etwas schmuddeligen Alkohol-Läden, genannt "off licences", die in britischen Städten zum Straßenbild gehören, waren ja anfangs allesamt zum Zusperren verdonnert worden.

Jetzt aber haben die Behörden auch ihnen die nötige Klassifizierung als "lebenswichtig", (essential") zugestanden, was bedeutet, dass sie ab sofort wieder aufsperren und die Bürger mit dem offensichtlich essentiellen "booze" versorgen dürfen.

Nicht nur der Schnapsladen an der Ecke hat jetzt wieder offen, auch die zahlreichen kleinen Brauereien im ganzen Land, die meist einen angehängten Shop für den Gassenverkauf haben, sind zurück im Geschäft.

Grantig macht das nur die Pubbesitzer, die weiterhin nichts ausschenken dürfen. "Unser ganzes Geschäft machen die Supermärkte", meinte der Sprecher einer großen Pub-Kette zur "Times". Na ja, und die Schnapsläden sind auch wieder im Geschäft.