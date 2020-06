Rechtsnationalisten in den USA: Floyd kein Held, sondern Gangster

Dass dies kein Kriterium sein könne, zeige der Lebensweg der Bürgerrechtsikone schlechthin, schreibt ein Kommentator der Chicago Tribune: Dr. Martin Luther King wurde fast 30 Mal hinter Gitter geschickt.

Weiße Nationalisten und Rechtsextreme fühlen sich seit Tagen in sozialen Netzwerken durch die Attacke von Owens anspornt - und bestätigt. Dort taucht der Name Floyd häufig in Verbindung mit dem Begriff “thug” auf. Was so viel wie Verbrecher bedeutet.

"Gewalttätiger Krimineller"

Eine Wortwahl, die nicht nur Angehörige Floyds als ehrabschneidend empfinden. “Das Vorleben von George hat nichts mit den Umständen seines Todes zu tun”, heißt es dort.

Was den republikanischen Kongress-Abgeordneten Mo Brooks aus Alabama nicht davon abhielt, auf Twitter zu schreiben, es sei falsch, wenn “Lügenpresse, Demokraten und Sozialisten einen Junkie und Gangster für politische Zwecke vergöttern”. Ähnlich hatte sich Bob Kroll, Polizeigewerkschafter in Minneapolis geäußert, wo der inzwischen des Mordes angeklagte Officer Derek Chauvin Floyd mit einer Kniepresse getötet hatte. “Warum schreiben die Medien nicht, dass Floyd ein gewalttätiger Krimineller war?“