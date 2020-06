Tod von Georg Floyd "wird die Welt verändern"

Beifall für Biden

Dafür jedenfalls will sich Joe Biden einsetzen. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten hatte schon am Tag vor der Beerdigung in Texas der Familie Floyds eine Stunde lang Trost gespendet.

In einer per Video der Trauerfeier zugeschalteten Ansprache sagte der Alt-Vizepräsident: “Kein Kind sollte die Frage fragen müssen, die zu viele schwarze Kinder seit Generationen fragen mussten: Warum? Warum ist Papa weg?”

"Wendepunkt der Geschichte"

Besonders für die sechsjährige Tochter Floyds, Gianna, fand der 77-jährige Biden herzerwärmende Worte: "Dein Vater ist so stolz auf Dich", sagte Biden unter dem Beifall der Trauergäste und wiederholte, was er bereits zuvor bekundet hatte:

Dass der Tod George Floyds "die Welt verändern wird". Weil es sei "einer dieser großen Wendepunkte in der amerikanischen Geschichte ist, was bürgerliche Freiheiten, Bürgerrechte und die gerechte Behandlung von Menschen mit Würde betrifft". Denn wenn George Floyd Gerechtigkeit erfahre, "werden wir wirklich auf unserem Weg zur Rassengerechtigkeit in Amerika sein".