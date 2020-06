Nach neuem Todesfall: Lage in den USA spitzt sich zu

Vor drei Wochen hatte ein weißer Polizeibeamter sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden Floyd gedrückt - trotz dessen wiederholter Bitten, ihn atmen zu lassen. Ein Video der Tötung ist mittlerweile weltbekannt. Seine Worte „I Can't Breathe“ („Ich kann nicht atmen“) sind zum Inbegriff der Ungleichbehandlung geworden. Der Polizist und drei an dem Einsatz beteiligte Kollegen wurden entlassen, festgenommen und angeklagt. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden.

Die Demonstrationen sind bereits seit Tagen weitgehend friedlich, reißen aber nicht ab. Auch am Wochenende gingen vielerorts wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen. Am Sonntag wollten Demonstranten in Washington auch den Geburtstag von Trump zum Anlass nehmen, um für die Abwahl des Präsidenten bei der Wahl am 3. November zu werben. Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gab es auch außerhalb der USA, etwa in Australien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.