Antirassismus-Proteste in den USA: Das Erbe Martin Luther Kings

Ein Jahr nach dem Fall Rosa Parks wurde der Baptistenprediger vom Time Magazine zum „Mann des Jahres“ gewählt. Am 28. August 1963 organisierte er eine Demonstration, an der sich 250.000 Menschen am „Marsch auf Washington“ beteiligten, wo der charismatische Bürgerrechtler seine historische Rede „I have a dream“ hielt: „Ich habe den Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden …“