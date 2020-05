Biden zu Afroamerikanern: "Wer Trump wählt, ist nicht wirklich schwarz"

Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hat in den USA mit einer Äußerung zur Unterstützung afroamerikanischer Wähler für Aufregung gesorgt. Biden sagte am Freitag im Gespräch mit einem prominenten afroamerikanischen Radiomoderator, dieser sei kein wirklicher Schwarzer, wenn er überlegen müsse, ob er ihn oder Präsident Donald Trump unterstütze.

Biden (77), der unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama Vizepräsident war, erfreut sich bei Afroamerikanern großer Zustimmung. In sozialen Medien kam es aber zu einer hitzigen Debatte; viele Schwarze kritisierten Bidens Äußerung als bevormundend. Trumps Wahlkampagne verurteilte die Bemerkung als „rassistisch“. Dies zeige, dass der weiße Biden glaube, dass Schwarze „unfähig sind, unabhängig zu sein oder unabhängig zu denken“, erklärte die Kampagne weiter.