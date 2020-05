US-Wahlkampf: Rassismusdebatte nach ungeklärtem Mord an Schwarzem

Barnhills Lesart ist inzwischen von Jus-Professoren und Strafrechtlern als absurd zerrissen worden. Sie beziehen sich dabei auf das, was bisher bekannt ist – durch die Täter, denn das Opfer, das an diesem Freitag 26 Jahre alt geworden wäre, kann sich nicht mehr äußern. Demnach haben Gregory McMichael und sein Sohn Travis am 23. Februar in Ahmaud Arbery einen Einbrecher vermutet, der bereits mehrfach in der Gegend zugeschlagen habe.