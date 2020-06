Foto berührt das Netz: Schwarzer Aktivist rettet Gegendemonstranten

Am Samstag kam es in London bei einem Aufmarsch von "Black Lives Matter"-Aktivisten erneut zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, bei der auch die Fäuste flogen. Als ein Gegendemonstrant zu Boden ging, half ihm der schwarze Aktivist Patrick Hutchinson mit seinen Freunden und trug ihn aus der Gefahrenzone. Die Fotos der Szene gelten in sozialen Netzwerken schon jetzt als ikonisch.

Hutchinson wird für seine Zivilcourage als Held gefeiert. Dieser meinte gegenüber dem britischen Sender Channel 4: "Sein Leben war in Gefahr. Also bin ich runter, hab ihn aufgehoben und auf meine Schulter gelegt und bin mit ihm in Richtung der Polizei gelaufen." Hutchinson weiter: "In so einem Moment denkst du nicht. Du tust einfach, was du tun musst." Und: "Wir haben jemanden davor gerettet, getötet zu werden."