Londoner Polizei warnt vor Teilnahme an Anti-Rassismus-Protesten

"Von Extremisten übernommen"

Premierminister Boris Johnson hatte am Freitag gesagt, die Proteste seien "von Extremisten übernommen worden", und er nannte den Angriff auf Statuen "beschämend". Mehrere Londoner Denkmäler wurden vorsorglich verpackt, darunter eine Statue von Winston Churchill, auf die jemand vergangenes Wochenende das Wort "Rassist" geschrieben hatte.

In Großbritannien hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gegeben, der am 25. Mai in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen war. Ein weißer Polizist drückte Floyd bei seiner Festnahme minutenlang das Knie auf den Nacken, obwohl er wiederholt sagte, er bekomme keine Luft mehr. Der ursprünglich für Samstag geplante Protest der Black Lives Matter-Bewegung in London fand bereits am Freitag statt, um Auseinandersetzungen mit rechtsextremen Gruppen zu vermeiden, die am Samstag angekündigt hatten, Denkmäler schützen zu wollen.