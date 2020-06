Tödlicher Rassismus: Solidaritäts-Demo in Wien ist gestartet

Die #BlackLivesMatter-Bewegung ist spätestens am heutigen Donnerstag in Wien angekommen. Schon vor dem Start der Demonstration um 17 Uhr versammelten sich am Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier mehrere hundert Menschen, um sich mit den Protesten gegen rassistische Polizeigewalt in den USA zu solidarisieren. „ Black Lives Matter“, das heißt: Schwarze Leben zählen.

Auf den Schildern war der berühmte Spruch mit dem Hashtag zu sehen, aber auch andere Sätze wie "Silence is not an option" („Schweigen ist keine Option“). Die Demo führt vom Platz der Menschenrechte zum Karlsplatz, wo es Reden von austro-afrikanischen Politikern und Aktivisten geben wird.

Von Polizisten getötet

Hintergrund: Der Afroamerikaner George Floyd ist bei einem äußerst brutalen Polizeieinsatz in der amerikanischen Stadt Minneapolis getötet worden. Er hat nach Angaben eines anwesenden Freundes bei seiner Festnahme keinerlei Widerstand geleistet.