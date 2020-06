US-Proteste: Wie rassistisch ist Donald Trump?

Schon in den 70er-Jahren stand der Immobilienkonzern von Trumps Vater in New York vor Gericht unter Verdacht, gezielt Schwarze und Latinos bei der Wohnungsvergabe übergangen zu haben. Als Trump in Atlantic City in die Glücksspielbranche eintrat, sagte später ein Casino-Manager, Trump habe angeordnet, dass in der Buchhaltung keine Schwarzen angestellt werden dürfen. Trump bestreitet das: „Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die Sie je getroffen haben.“

Trump attackierte auch Obama

Was Vorgänger Barack Obama anders sehen dürfte: 2011 gab Trump der widerlegten Verschwörungstheorie der „Birther“-Bewegung Auftrieb, indem er die Vorlage der Geburtsurkunde Obamas verlangte und unterschwellig behauptete, der Schwarze sei kein legitimer Präsident, weil nicht wirklich in den USA zur Welt gekommen. Trump wusste genau um die infame Haltlosigkeit, spielte die Karte dennoch. Seine Botschaft an das weiße, rechtsnationale Amerika: Ein Schwarzer gehört nicht ins Weiße Haus.