USA: Wer die Protestierer wirklich sind

Dass Afro-Amerikaner optisch die Mehrheit stellen, ergibt sich für Ariana Evans, 22, von selbst. Die Politikstudentin war noch zu jung, als vor sechs Jahren Eric Garner in New York wegen des illegalen Verkaufs von Billig-Zigaretten auf der Straße in den Polizei-Schwitzkasten geriet – und dabei starb. „Damals habe ich den Satz mitbekommen, der heute nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis wieder das ganze Elend beschreibt: ,Ich kann nicht atmen‘. Darum bin ich hier“, sagte die junge Frau dem KURIER.

Evans war zuletzt durch Fernsehberichte bekannt geworden, weil sie in Washington mit dem Megafon unter dem Arm mehrfach erfolgreich zwischen Polizei und Demonstranten vermittelt hat, um Eskalationen zu vermeiden. Evans bestätigt den Eindruck, dass sich viele Washingtonians zuletzt in einer Art Trotzreaktion dem Protest an der Peripherie des Weißen Hauses angeschlossen haben, „weil Präsident Trump das Demonstrationsrecht mit Füßen tritt und mit der Abkommandierung von Nationalgardisten und anderen Sicherheitskräften eine einschüchternde Wirkung erzielen will“.