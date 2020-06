Anti-Rassismus: US-Proteste schwappen nach Europa über

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Protestwelle gegen die Vorgangsweise der Polizei gegenüber jungen Afroamerikanern aus den USA auf Frankreich überschwappt und sich mit örtlichen Vorfällen verknüpft. Am Dienstag war es soweit: Trotz des Verbots der Behörden, die sich auf Beschränkungen wegen des Coronavirus beriefen, versammelten sich in Paris 20.000 Demonstranten. In Provinzstädten beteiligten sich ebenfalls mehrere Tausend an Protestmärschen.

Starke Parallele zu US-Fall

Die Kundgebung in Paris fand vor dem Obersten Gerichtshof statt. Anlass war ein zum Verwechseln ähnlicher Fall wie in Minneapolis: In der Kleinstadt Beaumont, nördlich von Paris, hatten Gendarmen nach einem Verdächtigen in einer Erpressungsaffäre gefahndet und waren auf den Bruder des Gesuchten, den 24-jährigen Adams Traoré, gestoßen. Der Sohn einer afrikanischen Familie flüchtete. Die Beamten holten ihn ein und knieten zu dritt auf ihm. Seine Atembeschwerden wurden als Täuschungsmanöver abgetan, bis er starb.