Überfordert und übergriffig: Proteste gegen Frankreichs Polizei

Boyenval ist kein Beton-Ghetto, sondern eine einfallsreich gestaltete Siedlung im Grünen. Aber Boyenval, am Rande der Kleinstadt Beaumont im nördlichen Pariser Einzugsgebiet, gehört auch zu jenen Orten, die man in Frankreich etwas verlegen „les quartiers“ (wörtlich: die Viertel) nennt, womit Wohnanlagen gemeint sind, in denen vielfach einkommensschwache Familien mit Migrationshintergrund leben.

Seit drei Jahren versammeln sich im Juli in Boyenval Bewegungen, die der Polizei exzessive Gewalt vorwerfen. Im Juli 2016 war es dort zu Unruhen gekommen, nachdem ein 24-jähriger Franzose aus einer afrikanischen Familie, Adama Traoré, in Gendarmerie-Gewahrsam gestorben war.

Erstickt?

Adama war weggelaufen, als Beamte einen seiner Brüder verhafteten, der wegen einer Erpressungsaffäre gesucht wurde. Daraufhin liefen die Gendarmen auch Adama nach und nahmen ihn fest.

Die Behörden behaupteten, er sei an den Folgen einer chronischen Infektion gestorben. Seine Familie erbrachte eine Gegenexpertise, wonach Adama an keiner derartigen Krankheit gelitten habe, sondern erstickt sei. Tatsächlich hatten drei Beamte bei Adamas Festnahme auf ihm gekniet und seine Atembeschwerden ignoriert.