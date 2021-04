Die Migranten und der doppelte Corona-Effekt

Aber warum dürfte das auch in Österreich zutreffen?

Sprachprobleme

Corona-Informationen in verschiedenen Sprachen gibt es theoretisch genug. Von Einrichtungen wie dem Integrationsfonds oder dem Fonds Soziales Wien werden Texte in bis zu 17 Sprachen angeboten.

In der Praxis kommen diese Informationen bei einem Großteil jedoch nicht an. „Man darf nicht vergessen, dass viele einen niedrigen Wissensstand haben und teilweise Analphabeten sind“, sagt Christina Schilling, Leiterin des Wiener Flüchtlingshauses AWAT. „Sie wissen dann nur, was ihnen die Leute erzählen.“