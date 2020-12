Hackler, Migranten, Junge: Sind die Österreicher Testmuffel?

In der austrotürkischen Community glaubt man nicht, dass das Corona-Bewusstsein unter Migranten geringer ist als in der Mehrheitsbevölkerung. Im Gegenteil: Da viele Teil einer Großfamilie seien, sei die Sensibilität in puncto Ansteckungsgefahr – insbesondere im Hinblick auf die Eltern- bzw. Großelterngeneration – besonders groß, heißt es. In den austrotürkischen Medien sowie auf Facebook und Instagram werde daher viel über Testmöglichkeiten berichtet. Dass die Tests gratis sind, erhöhe zudem die Teilnahmebereitschaft.

Die Hackler sind zu Hause geblieben

Die Wiener Zahlen zeigen, dass in Bezirken mit einem höheren Anteil an Arbeitern wie Favoriten oder Simmering weniger Menschen zu den Massentests gegangen sind als in sozioökonomisch bessergestellten wie Neubau oder der Josefstadt.

Viele Menschen hätten sich aufgrund der angespannten Situation am Arbeitsmarkt wohl überlegt, „ob es im Augenblick gut ist, dass sie riskieren, in Quarantäne zu kommen, wenn sie keine Symptome haben“, sagt SPÖ-Stadtrat Hacker.

Die Jungen haben die Tests verweigert

Das ist bedingt richtig. In Wien (siehe Grafik unten) zeigt sich, dass die Altersgruppe der Unter-39-Jährigen besonders stark bei den Massentests vertreten war. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in der Studentenstadt Innsbruck.

Was aber auch klar ersichtlich ist: Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle. In Oberösterreich, in der Steiermark und in Kärnten war die Altersgruppe der Unter-40-Jährigen tatsächlich unterrepräsentiert.