Corona-Massentest: Deutlich mehr Zulauf, wenn Anmeldepflicht fällt

Inzwischen liegen auch Daten zur Genauigkeit der Schnelltests vor: An den ersten beiden Tagen war in Wien bei insgesamt 106 Antigentests eine Infektion diagnostiziert worden. Bei der darauffolgenden Überprüfung mittels PCR-Test stellte sich jedoch heraus, dass 61 davon negativ und nur 45 positiv waren. Viel aussagekräftiger ist aber die Falsch-Positiv-Rate bezogen auf die Gesamtzahl aller Testungen. Sie lag an den beiden ersten Testtagen in Wien bei rund 0,14 Prozent. Die Positiv-Rate bei 0,2 Prozent.