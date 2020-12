Massentests: Am Standort Messe Wien braucht es künftig keine Anmeldung mehr

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben heute, Montagfrüh, die Corona-Teststraße am Standort Messe Wien besucht. Die beiden machten sich aber nicht nur ein Bild vor Ort, sondern ließen sich auch gleich testen.

Im Anschluss folgte ein Update zur Teststrategie. Bürgermeister Ludwig kündigte dabei einer weitere Vereinfachung beim Testzugang in Wien an. Die Bundeshauptstadt änderte bereits am Samstag die Testabläufe bei den Massentests, um mehr Menschen zu den Teststationen zu bekommen. Hintergrund waren die fehlenden Testwilligen.