Massentests ohne Masse

In sechs weiteren Bundesländern wurde am Wochenende zwar ebenfalls getestet – aber nur in einer besonderen Zielgruppe, nämlich unter Pädagogen. Und hier ist die Quote, wer teilgenommen hat, deutlich höher als bei den Gesamt-Testungen.

In der Steiermark etwa wären 26.000 Pädagogen berechtigt gewesen, sich testen zu lassen. Und mit Stand Sonntagnachmittag rechnete man mit 20.000 Getesteten – also mit mehr als 75 Prozent. Ähnlich das Bild in Ober- und Niederösterreich, wo von 38.000 bzw. 36.000 potenziell zu Testenden 28.000 bzw. mehr als 19.300 Pädagogen gekommen sind.

Der hohe Zulauf zeigt also: Die Massentests wurden von den Pädagogen zum Großteil gut angenommen. Wie ist es nun um die Zahl der positiv herausgefilterten Fälle bestellt?