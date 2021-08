Flüchtlinge in Ceuta: Gefangen in der Exklave

"Was soll aus ihnen werden?"

Vergangene Woche haben europäische Grenzschutzbeamte fünf Minderjährige entdeckt, die sich in einem Lkw versteckt hatten, der mit der Fähre aufs spanische Festland gebracht werden sollte. Kinder, die zwischen den Ländern festhängen und deren rechtliche Lage komplex ist. Die NGO Save the Children hat in Interviews herausgefunden, dass ein Viertel der Minderjährigen Opfer von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch war. Nach europäischem Recht können minderjährige Migranten nur zurückgeführt werden, wenn sowohl sie als auch die Eltern das wünschen. Europa darf Minderjährige nur den gesetzlichen Vertretern direkt und nicht den Behörden übergeben. Marokko macht bei diesem Prozedere nicht mit.

„Und was soll dann aus ihnen werden“, ruft Sabah in die Runde. „Man lässt sie drei Jahre in einer völlig ungeeigneten Unterkunft sitzen, bringt ihnen nichts bei, bereitet sie auf nichts vor, und mit 18 entlässt man sie nach Europa, wo sie sich in die Gesellschaft eingliedern sollen.“ Aktuell sieht es so aus, dass die Minderjährigen in eine neue improvisierte Unterkunft kommen sollen, weg aus der Lagerhalle in Grenznähe und raus aus den Hütten und Zelten, die die Behörden abreißen wollen. An sich wäre das kein Problem, findet auch der 32-jährige Younes, wenn man sich die Fälle nur richtig anschaut.