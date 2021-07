Asyl: Wenn Gesetze verwirren und Akten verschwinden

5. Unterbringung in jedem Land unterschiedlich

Grundversorgung ist Ländersache – Art und auch Kontrolle sind unterschiedlich. Die Kindeswohlkommission warnte, dass viele unbegleitete Minderjährige „verschwinden“, ihre Verfahren eingestellt werden. Es bestehe das Risiko, dass sie in Abhängigkeit von kriminellen Gruppen geraten.

Im Fall Leonie gab es Kritik an der Jugendfürsorge in Wien, da der verdächtigte 18-Jährige in einem Gemeindebau wohnte und dort offenbar mit jungen Mädchen Drogen konsumierte. Bei der MA 11 hieß es, es habe regelmäßig Kontrollen gegeben – die letzte Anfang Juni. Der Besuch kommt allerdings angekündigt.

Die Kommission empfiehlt einheitliche Standards.