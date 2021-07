Flüchtlinge aus Afghanistan: Österreich bleibt hart

Zehntausende Afghanen, die es sich leisten können, beantragen ein Visum in die Türkei. Andere machen sich in Richtung iranische Grenze auf, die allerdings geschlossen wird. Der Iran leidet unter einer massiven Wirtschaftskrise, hat dieses Jahr an die 600.000 Afghanen abgeschoben. Rund 750.000 halten sich noch im Iran auf, jüngsten Berichten zufolge versuchen immer mehr, in die Türkei zu gelangen, wo sich bereits jetzt 130.000 aufhalten.

Laut einer Studie fliehen zwei Drittel der abgeschobenen Afghanen erneut aus dem Land. Schon die Tatsache, dass sie in Europa waren, stößt in Teilen der Gesellschaft auf Ablehnung, auf den Vorwurf der "Verwestlichung“, wie eine Studie zeigt. Waren früher viele Menschen nach Pakistan geflohen, wird sich das in Zukunft schwieriger gestalten, denn auch Islamabad macht die Grenzen dicht. 1,5 Millionen afghanische Flüchtlinge sollen sich derzeit im Land aufhalten.

Eine weitere mögliche Route nach Europa scheint über Weißrussland zu führen. Als Antwort auf die EU-Sanktionen setzt Diktator Lukaschenko auf die „Erdogan-Karte“, will Europa mit illegalen Flüchtlingen und Migranten erpressen. Viele kommen direkt mit dem Flugzeug von Istanbul nach Minsk und werden dann über Litauen in die EU geschickt. Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Weißrussland. Litauen berichtet seit Juni von einem Anstieg der Einreisenden Migranten. 1.300 Menschen kamen heuer. Im Vergleich: Im Vorjahr wurden 81 in Litauen registriert.