Abschiebungen nach Afghanistan: Auch unter Taliban-Regime?

In puncto Abschiebungen von Europa nach Afghanistan existiert seit April ein Rückführungsabkommen mit dem Namen „Joint Declaration on Migration Cooperation“. Bis zu 500 Menschen monatlich sollen dadurch abgeschoben werden können. Was aus diesem Abkommen wird, wenn sich die Machtverhältnisse im Land ändern, ist fraglich.

Sollten die Taliban nach einem blutigen Bürgerkrieg die Macht übernehmen, müsste wahrscheinlich ein neues Abkommen geschlossen werden. Derzeit stehen sie weder in den USA noch in Europa auf der Terrorliste. Allerdings fliehen viele Menschen vor den Taten der Taliban. Derzeit erhalten Afghanen in Österreich meist subsidiären Schutz. Wenn die Taliban zum staatlichen Akteur würden, könnte daraus ein Asylstatus werden.

Eine größere Flüchtlingswelle in Richtung Europa hält Gauster trotz eines drohenden Bürgerkriegs für relativ unwahrscheinlich: „Der Iran hat in den vergangenen Jahren aufgrund der schlechten Wirtschaftslage viele Flüchtlinge wieder nach Afghanistan abgeschoben und verstärkt seine Grenzen massiv. Ebenso wie Pakistan.“ Und auch Russland habe wenig Interesse, dass afghanische Flüchtlinge in Länder wie Turkmenistan oder Tadschikistan flüchten. „Niemand hat Interesse daran, dass dieser Konflikt überschwappt.“