Österreichischer Soldat in Afghanistan: Ein Leben in der Hölle

„Die afghanischen Soldaten und Sicherheitskräfte waren so ziemlich der einzige Kontakt, den ich zur afghanischen Bevölkerung hatte“, sagt Fiedler im KURIER-Gespräch.

Nach Dienstschluss am Markt in Kabul einkaufen gehen, bei Kaffee und Wasserpfeife dem Treiben der Stadt zuzusehen? „Unmöglich“, sagt Fiedler. „Es gibt Fotos aus dem Jahr 2002, als österreichische Soldaten nur mit Barett als Kopfbedeckung in einem leichten Fahrzeug durch Kabul fuhren“, sagt Fiedler und schmunzelt. „Ich habe diese Fotos meinen amerikanischen Kameraden gezeigt. Sie konnten nicht glauben, dass sich westliche Soldaten jemals so frei in Kabul bewegen durften. Da sieht man schon, wie sehr sich die Sicherheitslage verschlechtert hat.“